الدمام 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واسقدمت المنشآت والاقسام الصحية بقطاع النعيرية الصحي - أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي – خدمات طبية متكاملة لـ 105785 مراجعا خلال النصف الأول من هذا العام.وذكر مدير المستشفى والمراكز الصحية بقطاع النعيرية حمد القحطاني أن 59773 مراجعا تلقوا الخدمات الطبية اللازمة بقسم الطوارئ بمستشفى النعيرية العام، فيما استفاد 22006 مراجعا من الخدمات التي يقدمها قسم العيادات الخارجية بتخصصاته المختلفة، في حين أجرت الأقسام الداخلية بالمستشفى 428 عملية جراحية، وتنويم 1466 مريضا بأقسام التنويم، فيما بلغ عدد الولادات 236 مولودا.وأضاف حمد القحطاني أنه خلال ذات الفترة أجرى مركز الكلى 2306 جلسة غسيل كلوي، فيما نفذ قسم الرعاية الطبية المنزلية 855 زيارة منزلية لمن تعذر مراجعتهم للمستشفى لتلقي الخدمات الطبية، وأجرى قسم المختبر 201387 فحصا مخبريا مختلفا، بالإضافة إلى استقبال 5184 مريضا بقسم الأشعة من مراجعي المستشفى، وبلغ عدد مراجعي مراكز الرعاية الصحية الأولية بقطاع النعيرية الصحي 24006 مراجعا، وذلك في ظل ما يشهده قطاع النعيرية الصحي من دعم متواصل من تجمع الشرقية الصحي للرقي بالخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.// انتهى //23:40ت م0077