الرباط 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واستتواصل بالمملكة المغربية جهود إخماد حرائق الغابات التي اندلعت في أقاليم العرائش ووزان وتازة أمس، والتي أتت حتى الآن على ما يزيد من ألف هكتار من الغطاء الغابوي في حصيلة مؤقتة.وأوضحت مصادر من الوقاية المدنية المغربية أنه تمت تعبئة العديد من الموارد والمعدات والآليات والوسائل التقنية، ومن ضمنها تسخير 4 طائرات من نوع "كانادير" و4 طائرات من نوع "توربو تراش"، وناقلات صهريجية للتدخل السريع، وآليات أخرى للإطفاء من أجل إخماد هذه الحرائق.وحسب نفس المصادر فلم تسجل حتى الآن خسائر بشرية، مشيرة إلى أنه جرى نقل العديد من السكان المجاورين لهذه الغابات إلى مناطق آمنة، بعد أن تضررت مساكنهم وقطعان ماشيتهم، مبرزة أن ارتفاع درجات الحرارة وقوة الرياح تسهم في المزيد من انتشار هذه الحرائق وتعيق عمليات الإخماد النهائية.// انتهى //23:45ت م0078