الرياض 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واستغلب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا على ضيفه منتخب طاجيكستان بنتيجة 1-0، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن المعسكر الإعدادي المقام استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب.وسجل هدف "الأخضر" اللاعب يزيد جوشان في الدقيقة 4 من عمر المباراة، التي عمد من خلالها مدرب المنتخب صالح المحمدي إلى الدخول بتشكيلتين مختلفتين، خاضت كل منها شوطًا كاملًا وذلك للوقوف على مستويات جميع اللاعبين قبل البطولة.يذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، يأتي على رأس المجموعة "الأولى" في بطولة كأس العرب التي ستقام في أبها خلال الفترة من 20 يوليو الجاري حتى 6 أغسطس المقبل وإلى جانبه منتخبي العراق وموريتانيا .// انتهى //23:57ت م0079