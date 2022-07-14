القاهرة 16 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 15 يوليو 2022 م واسحقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزاً كبيراً على ضيفه فريق الاتحاد السكندري بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما أمس على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.ورفع سيراميكا بهذا الفوز رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع ، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 28 نقطة في المركز العاشر.وفي منافسات الجولة ذاتها، تغلب فريق إيسترن كومباني على ضيفه فريق مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "بتروسبورت" بالقاهرة، ليرفع الفوز رصيد إيسترن إلى 19 نقطة في المركز السابع عشر، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.// انتهى //00:08ت م0003