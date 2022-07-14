عرعر 16 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 15 يوليو 2022 م واسنفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية أكثر من 2800 جولة لأسواق النفع العام والمسالخ في جميع المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة الحدود الشمالية منذ بداية شهر ذي الحجة وحتى يوم 14 ذو الحجة.وشملت جولات فرق التفتيش والمراقبة الميدانية التابعة لإدارة الأسواق والمسالخ بفرع الوزارة، أسواق الخضار والفواكه والمواشي والأعلاف والمسالخ.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية المهندس إبراهيم بن شويمان الشويمان بأن هدف هذه الجولات التأكد من سلامة الإمداد للخضار و الفواكه و اللحوم و الأعلاف وسلامة الإجراءات المتبعة وانسيابية العمل وفق الشروط والمتطلبات، إضافة إلى الحفاظ على نظافة المكان وسلامة الجميع للأسواق والمسالخ خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا عليها.وشددت فرق الرقابة على إزالة التشوهات البصرية بالأسواق والتأكد من سلامة المواشي وخلوها من الأمراض المعدية، ونظافة المسالخ بشكل عام والحظائر وأماكن الذبح.// انتهى //00:37ت م0005