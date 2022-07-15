جدة 16 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 15 يوليو 2022 م واسأنهت جوازات ميناء جدة الإسلامي إجراءات مغادرة أول فوج من ضيوف الرحمن عبر ميناء جدة الإسلامي المغادر إلى ميناء سواكن بجمهورية السودان بكل يسر وسهولة، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج.وأكدت الجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جميع منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية، مشيرةً إلى أهمية التزام ضيوف الرحمن بمواعيد المغادرة بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج، راجية من الله أن يتقبل من الحجيج حجهم.// انتهى //03:02ت م0008