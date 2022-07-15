الرياض 16 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 15 يوليو 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - ظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني في الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة, ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على إجزاء من منطقتي الشرقية والرياض وكذلك تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزء لأوسط ومن متر إلى مترين على الجزئيين الشمالي والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الأوسط ومتوسط الموج على الجزئيين الشمالي والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً إلى شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف الموج.// انتهى //05:58ت م0010