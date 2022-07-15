الرياض 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردنولي العهد وملك الأردن يتبادلان التهاني هاتفياً بعيد الأضحى المباركنائب أمير الرياض يُشرِّفُ حفل سفارة فرنسا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادهاإقبال من الحجاج على شراء الهدايا التذكاريةسلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريينوزارة الثقافة تدشن مهرجان "جاكس للفنون" في قلب الدرعيةوكالة المسجد النبوي تناقش تعزيز رضا الحجاج عن الخدماتوزارة «الحج» تواصل عمليات تفويج الحجاج المغادرينفتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن البيئي للرجالوصول أكثر من 27 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس"سايتك" يتيح للزوار مشاهدة البدر العملاق في سماء الشرقيةوأكدت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (حضور الاقتصاد): تتجه أنظار العالم اليوم إلى المملكة، ولمدينة جدة تحديداً، لتتابع لقاء القيادة بالرئيس الأميركي بايدن، في أول زيارة له إلى منطقة الشرق الأوسط، هذه الزيارة تكمن أهميتها في حجم الدولتين سياسياً واقتصادياً، ورساخة العلاقة التاريخية التي تربط البلدين منذ ثمانية عقود تقريباً.وأضافت : الظرف العالمي الراهن يزيد من أهمية الزيارة وترقب ما ستصدر عنه، خاصة في الجوانب الاقتصادية التي تتعلق بتحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية، والمحافظة على وتيرة إنتاج النفط وأسعاره، في ظل تواصل الحرب الروسية - الأوكرانية، واستمرار تأثير جائحة كورونا على العالم، وموجة التضخم العالمية.وأوضحت : المملكة وفي ظل ريادتها في سوق الطاقة العالمي، وعضويتها في مجموعة دول العشرين، وحضورها كقوة إقليمية تتصدر المشهد في المنطقة، وأميركا التي ينظر لها كقوة عالمية كبرى في جوانب سياسية واقتصادية وتكنولوجية، لهما دور في تحقيق توازن عالمي عند توحيد الرؤية في القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، ثم بعدها في الأهمية التوافق على الجوانب الاقتصادية التي ترتبط بها موارد العالم، وخاصة النفط الذي لا يزال على رأس السلع الاقتصادية الحيوية التي تحدد توجهات الاقتصاد العالمي، والمملكة كدولة منتجة كبرى ولاعب أساسي تقف على هرم «أوبك+»، وأميركا كمنتج ومستورد على أعلى مستوى عالمي للنفط، أمام لقاء تاريخي لتأكيد استقرار السوق النفطي، والمحافظة على متوسط أسعار منطقية لا تخرج عن محيط العرض والطلب، والتخفيف من التأثيرات الحادة في الأسعار صعوداً أو نزولاً مع المتغيرات الجيوساسية.وأشارت إلى : الأهمية الكبيرة في الجانب الاقتصادي لهذه الزيارة المهمة لا تقف عند سوق النفط فقط، بل مع المستجدات الاقتصادية الكبرى في وقتنا الراهن أيضاً، والتي من أهمها مواصلة التضخم العالمي، الذي على أثره رفع الفيدرالي الأميركي الفائدة مرتين خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، فالتضخم مؤثر كبير على استقرار الدول وأمنها، ولذا فمواجهة هذه المعضلة والسيطرة على الأسعار لتكون في متناول المستهلكين تحتاج لتوحيد الجهود العالمية المشتركة في جوانب تعزيز الإنتاج الغذائي والصناعي،وختمت : وتحقيق التوسع في نشاط سلاسل التوريد والإمداد، وللمملكة والولايات المتحدة دور في بدء تحرك دولي واسع يسهم في تجاوز العديد من المعضلات الاقتصادية التي تؤثر في قوت الإنسان اليومي، وتؤثر في حاضر ومستقبل حياته.// انتهى //05:58ت م0011