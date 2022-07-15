إسلام آباد 16 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 15 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم إعلان رئيس الوزراء شهباز شريف عن خفض أسعار البنزين، في محاولة من جانب الحكومة لمساعدة الشعب في التغلب على أزمة الغلاء والتضخم الذي تواجهه باكستان.واهتمت بتوصل باكستان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، وإعلان الصندوق عن تأهل باكستان للحصول على قسط حاسم بنحو 1.17 مليار دولار لدعم اقتصادها.وتطرقت إلى دعوة باكستان المجتمع الدولي إلى ضرورة تبني خطة عمل طارئة لمواجهة التحديات العالمية الراهنة وعلى رأسها أزمة الأمن الغذائي والفقر.وتناقلت صحف الجمعة متفرقات منها تشكيل أفغانستان لجنة وطنية للتعامل مع أزمة نقص الدواء، وإعلان رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا الاستقالة من منصبه، ومخاطر من موجة جديدة لفيروس "كورونا" تهدد الدول الآسيوية.// انتهى //06:02ت م0014