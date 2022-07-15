القاهرة 16 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 15 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تحذير رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي،‬ من استغلال تحريك أسعار المواد البترولية في زيادة سعر السلع بالأسواق، مطالبًا المحافظين بمتابعة حركة الأسواق أولًا بأول للحفاظ على انضباطها بمنتهى الحزم والقوة.وأشارت إلى تشديد وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، على التزام بلادها من خلال رئاستها مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 بتسريع وتيرة العمل المناخي، ودعم قدرة الدول على الصمود أمام التغيرات المناخية، ودفع المجتمع الدولي للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ.ورصدت صحف القاهرة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى من ناحية باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //09:57ت م0015