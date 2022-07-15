تونس 16 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 15 يوليو 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بتأكيد الرئيس التونسي قيس سعيّد لدى اجتماعه بوزيري التربية والتعليم العالي التونسيين، على ضرورة النأي بالتعليم عن السياسة حتى يكون التكوين الذي يتلقاه التلاميذ سدّا منيعاً ضد كل أنواع التطرف.وتطرقت إلى استعراض وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي في كلمة له أمام الدورة 41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة بلوزاكا الزامبية، جهود بلاده بوصفها البلد المستضيف لندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا ـ تيكاد 8" لتأمين أوفر ظروف النجاح لهذا الاستحقاق الهام سواء على المستوى المادي واللوجستي أو على مستوى مضمون القمة ومخرجاتها.وأوردت في الشأن الليبي، تأكيد النائب في المجلس الرئاسي عبد الله اللافي أنّ المجلس الرئاسي أعد خطة لمعالجة النقاط الخلافية الواردة في مشروع الدستور.وتناولت صحف تونس تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال فيها إن بلاده ترغب بوقف النزاع العسكري في أوكرانيا ولا تريد التدخل فيه ولا ترغب بنشوب حرب عالمية جديدة.// انتهى //10:08ت م0017