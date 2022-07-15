الرباط 16 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 15 يوليو 2022 م واستطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم، إلى موجة الحرائق التي تجتاح عدة مناطق شمال البلاد، بسبب الحرارة المرتفعة، ما أدى إلى إتلاف مئات الهكتارات من الغابات، وإلحاق أضرار بممتلكات الأهالي.وركزت اهتمامها على أعمال الدورة العاشرة للبرلمان الدولي للمجلس العالمي للتسامح والسلام التي انطلقت بالرباط، لمناقشة قضايا التسامح والسلام، وسبل مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يواجهها العالم.وعرجت صحف الرباط على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط، وإعلانه أن حل الدولتين سيسهم في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وتابعت السباق نحو رئاسة الوزراء في بريطانيا لخلافة بوريس جونسون، مبرزة فوز وزير الميزانية السابق ريتشي سوناك بالجولة الأولى من الاقتراع.وتناقلت صحف المغرب تحذيرات المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، من أن المشهد الاقتصادي العالمي يزداد قتامة مع زيادة مخاطر الركود، بفعل الأوضاع العالمية والتضخم السريع الذي تسببت فيه.// انتهى //11:08ت م0020