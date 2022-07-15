لوساكا 16 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 15 يوليو 2022 م واستحتضن مدينة لوساكا الزامبية حاليًا، أعمال الدورة الـ 41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد.وسيبحث وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، خلال هذه الدورة، العديد من القضايا المتعلقة بتنفيذ الأجندة القارية للسلم والأمن والتنمية والاندماج، واعتماد التدابير التي من شأنها أن تحفز عمل إطارات التعاون القائمة وتعزز النشاط العملياتي الفعلي للمؤسسات الأفريقية الجديدة، على غرار الوكالة الأفريقية للأدوية (AMA).كما يتضمن مشروع جدول الأعمال دراسة عدة تقارير تتعلق بالهجرة واللاجئين والنازحين والصحة والسكان ومكافحة المخدرات وموضوع الأمن الغذائي، إلى جانب مناقشة مشروع ميزانية الاتحاد الأفريقي لسنة 2023، وانتخاب أعضاء جدد لبعض الأجهزة الفرعية، على غرار المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد ومجموعة الحكماء.// انتهى //11:49ت م0023