لندن 16 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 15 يوليو 2022 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بفوز وزير المالية السابق ريتشي سوناك بالجولة الثانية من الاقتراع على خلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون، فيما حققت وزيرة الدفاع السابقة، بيني موردانت، تقدماً ملموساً بعد حصولها على المركز الثاني على حساب وزيرة الخارجية السابقة، ليز تروس.وعرجت على تحذير مكتب الأرصاد الجوي من موجة حر استثنائية تضرب جنوب ووسط المملكة المتحدة ابتداءً من يوم الأحد القادم وتستمر لمدة خمسة أيام، خصوصاً في العاصمة لندن التي ربما تشهد تسجيل درجات حرارة قياسية.وعلى الصعيد الدولي، أبرزت صحف لندن تقارير حول زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط، والأهداف المرجوة منها، مشيرة إلى أنه سيواجه قضايا متشابكة ربما تتطلب مزيداً من المباحثات مع الحلفاء.// انتهى //13:09ت م0025