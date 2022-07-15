الرباط 16 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 15 يوليو 2022 م واسأكدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) أهمية بناء قدرات الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإدماجهم في سوق العمل، وتشجيعهم على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في المجالات المختلفة.ودعت المنظمة في بيان أصدرته بمناسبة احتفال العالم اليوم باليوم العالمي لمهارات الشباب، جميع الدول إلى العمل المشترك، وتكثيف الجهود على المستويين الوطني والدولي، للاستثمار في مهارات وقدرات الشباب، من خلال تعزيز التعاون مع المجتمع المدني ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالشباب.وشددت الإيسيسكو على ضرورة الإسهام في الحد من الفقر، وتعزيز المساواة، ومواكبة وتيرة التحول التكنولوجي السريع، وإدماج النساء والفتيات والشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة في المشاريع التنموية، وتوفير الفرص لتعزيز مهارات الشباب المتسربين من المدارس وغير العاملين، وتطوير عدد من البرامج والمشاريع والدورات التدريبية في العديد من المجالات المرتبطة باختصاصات المنظمة، وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وعلوم الفضاء، والطاقات المتجددة، والأمن الغذائي، وحماية المناخ.// انتهى //13:33ت م0026