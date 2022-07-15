جنيف 16 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 15 يوليو 2022 م واستشارك المملكة في أعمال الدورة ٦٣ للجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو والتي تستمر حتى ٢٢ يوليو الجاري، بوفد برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز السويلم.وفي كلمة المملكة عبّر السويلم عن تطورات الملكية الفكرية في المملكة، حيث انضمت إلى معاهدة نيروبي ليصبح عدد معاهدات الويبو التي انضمت إليها المملكة ١٢ معاهدة، بالإضافة إلى العمل على تطوير الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وإعداد سياسة وطنية للملكية الفكرية، تأكيداً على سعي المملكة للتطوير والتحسين المستمر للتشريعات والسياسات الخاصة بالملكية الفكرية.وأوضح أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية قامت بتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية للقضاة المتخصصين في قضايا الملكية الفكرية، إضافة إلى نشر إجراءات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، كما عملت على تخصيص مادة أساسيات الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، وأطلقت الهيئة الدليل الاسترشادي لسياسات الملكية الفكرية في الجامعات والمراكز البحثية.وبين السويلم إن الهيئة احتفلت باليوم العالمي للملكية الفكرية لهذا العام تحت شعار "أفكارك مستقبلنا" بمجموعة من الحملات والفعاليات التوعوية في أنحاء المملكة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.كما احتفلت مؤخراً بمنح البراءة رقم ١٠٠٠٠ وذلك تزامناً مع ارتفاع أعداد الإيداعات بنسبة تصل إلى ٣٠٪؜ وارتفاع عدد فاحصي براءات الاختراع في الهيئة، ووصول عدد المستفيدين من أكاديمية الملكية الفكرية إلى أكثر من ٢١ ألف متدرب .// انتهى //14:26ت م0030