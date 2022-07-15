لندن 16 ذو الحجة 1443هـ الموافق 15 يوليو 2022م واسحذّر مكتب الإرصاد الجوي في بريطانيا من موجة حر استثنائية تضرب أجزاء واسعة من البلاد الأسبوع المقبل.وقال المكتب "من الممكن حدوث حرارة استثنائية في المناطق الجنوبية والوسطى من المملكة المتحدة في نهاية هذا الأسبوع وأوائل الأسبوع المقبل، حيث من المحتمل أن تتجاوز درجات الحرارة 35 درجة مئوية في بعض الأماكن".ويأتي ذلك تزامنا مع موجة حر شديدة ضربت أجزاء واسعة من غرب أوروبا وأسفرت عن حرائق في عدد من الغابات خصوصا في البرتغال مما حدا بالاتحاد الأوروبي إلى تفعيل سياسة مشاركة المعدات بين دول المجموعة لمساعدة البرتغال في السيطرة على الحرائق.// انتهى //14:27ت م0031