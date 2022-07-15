إنجامينا 16 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 15 يوليو 2022 م واسالتقى الرئيس التشادي، الفريق محمد إدريس ديبي إتنو، بالعاصمة أنجامينا، بالمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي.وجرى خلال اللقاء وفق موقع رئاسة جمهورية تشاد بحث كيفية التعاون بين تشاد والمفوضية للاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات اللاجئين الموجودين على الأراضي التشادية، إلى جانب التطرق إلى الوضع الأمني للنازحين من محافظة البحيرة، جراء الهجمات الإرهابية لعناصر بوكوحرام الإرهابية.// انتهى //14:58ت م0037