عمّان 16 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 15 يوليو 2022 م واسارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.24%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2568.9 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 10.4 ملايين دينار أردني مقارنة بـ12.4 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 16.0%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 20.8 مليون دينار أردني، مقارنة بـ62.0 مليون دينار للأسبوع السابق.أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغت 11.1 مليون سهم، نُفِّذت من خلال 8377 صفقة.// انتهى //15:10ت م0041