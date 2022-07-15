القاهرة 16 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 15 يوليو 2022 م واستغلب منتخب المغرب على نظيره الغيني بنتيجة (28-24) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى الرياضية بمدينة 6 أكتوبر، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد التي تستضيفها مصر حاليًا.وتأهل منتخب المغرب بهذه النتيجة إلى الدور نصف النهائي للبطولة، ليصبح أول المتأهلين من قارة أفريقيا إلى بطولة العالم لليد التي ستقام العام المقبل في بولندا والسويد.// انتهى //16:13ت م0044