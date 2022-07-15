تونس 16 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 15 يوليو 2022م واسأعادت تونس والجزائر اليوم فتح حدودهما البرية، وذلك تفعيلا للقرار الذي أُعلن عنه يوم 5 يوليو الجاري خلال الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الجزائر.ويأتي هذا القرار الذي يشمل حرية تنقل الأشخاص والبضائع، بعد إغلاق استمر لمدة عامين بسبب جائحة كوفيد 19.وينتظر أن يتوافد أعداد كبيرة من السياح الجزائريين على تونس عبر مختلف المعابر الحدودية.// انتهى //16:14ت م0045