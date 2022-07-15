تونس 16 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 15يوليو 2022م واسوقع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد على اتفاقية احتضان تونس لمقر مركز التميز الأفريقي للأسواق الشاملة AIMEC.ووفق وكالة الأنباء التونسية فإن هذا التوقيع الذي جرى بمدينة لوساكا الزامبية على هامش انعقاد أعمال الدورة 41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي يمثل الخطوة الأهم في تركيز مركز التميز الأفريقي الشامل بتونس كمنصة أفريقية للقطاعين العام والخاص في مجال الأعمال التجارية وسياسة السوق المندمجة وتسهيل أفضل الممارسات على مستوى القارة الأفريقية.وأكد الوزير التونسي بهذه المناسبة التزام بلاده التام بتقديم التسهيلات اللازمة لضمان أفضل الظروف لدخول المركز حيز النشاط كداعم للسوق الأفريقية وحافز للتعامل بين القطاعين الخاص والعام الأفريقيين بما يحقق الرزنامة الأفريقية 2063 والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية.من جانبه أكد موسى فقي ثقته في أداء هذه المؤسسة الأفريقية المهمة لأعمالها على أحسن وجه في تونس خدمةً للتبادل التجاري والاندماج الأفريقي في نطاق منطقة التبادل الحر الأفريقية التي ستكونقاعدة ومحرّكا للتنمية في القارة.// انتهى //16:16ت م0046