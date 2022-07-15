واشنطن 16 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 15 يوليو 2022 م واسأعلنت الولايات المتحدة، اليوم في كمبالا بأوغندا تقديم أكثر من 592 مليون دولار مساعدات إنسانية لأفريقيا من خلال وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية لشؤون التنمية الدولية (USAID).وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي اليوم، أن هذه المساعدة ستوفر الدعم المنقذ للحياة للاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخليًا والأشخاص عديمي الجنسية والنازحين قسراً والمضطهدين في جميع أنحاء أفريقيا، بما في ذلك المتضررون من الأزمات في القرن الأفريقي والساحل وحالات الطوارئ الأخرى.وأشارت إلى أن هذه المساعدة ستمكّن الشركاء في المجال الإنساني من مساعدة أكثر من سبعة ملايين لاجئ وطالب لجوء مستضافين حاليًا في جميع أنحاء أفريقيا، بالإضافة إلى أكثر من 25 مليون نازح داخليًا.وحثت الخارجية الأمريكية الجهات المانحة الأخرى على تقديم دعم إضافي للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في القارة.// انتهى //18:23ت م0054