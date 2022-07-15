عرعر 16 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 15 يوليو 2022 م واسودّع منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية اليوم طلائع حجاج بيت الله الحرام الدفعة الأولى من المغادرين من الجنسية العراقية بعد أن منَّ الله عليهم بأداء مناسك الحج.وتابع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية توديع حجاج بيت الله الحرام المغادرين عن طريق منفذ جديدة عرعر، ووجه ببذل المزيد من الجهود لخدمة ضيوف الرحمن المغادرين، وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لهم، وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم، وتقديم الخدمات بالشكل المثالي من قبل جميع الإدارات الحكومية المشاركة بمدينة الحجاج، والقيام بدورهم على أكمل وجه، امتداداً لما تحقق من نجاح منذ قدومهم إلى أرض المملكة مروراً بتفويجهم، وانتهاءً بتيسير مناسك حجهم وعودتهم لبلدانهم -بإذن الله- سالمين غانمين.فيما أعرب الحجاج المغادرون عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة العربية السعودية على ما وجدوه من حفاوة وترحيب، وخدمات متكاملة.// انتهى //18:45ت م0056