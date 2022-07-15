القاهرة 16 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 15 يوليو 2022 م واسفاز المنتخب التونسي لكرة اليد على منتخب الكونغو الديموقراطية "40-34" ضمن مباريات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد رقم 25 للرجال، المقامة حاليا بمصر.وبهذه النتيجة تأهل المنتخب التونسي إلى الدور نصف النهائي للبطولة وأصبح ثاني المتأهلين من قارة أفريقيا إلى بطولة العالم، التي ستقام العام المقبل في بولندا والسويد .// انتهى //19:08ت م0060