إسلام آباد 16 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 15 يوليو 2022 م واسأعلن الجيش الباكستاني عن نجاح قواته في القضاء على خمسة إرهابيين آخرين من عناصر منظمة "جيش تحرير بلوشستان" الإرهابية المحظورة خلال العملية الأمنية المستمرة في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، لملاحقة المسلحين الذين اختطفوا ضابطاً في الجيش وقتلوه في وقت سابق.وأوضح بيان صادر عن الجيش أن قواته رصدت مخبأ للإرهابيين في منطقة "خوست" بالإقليم وشنت العملية، حيث دارت الاشتباكات بين الطرفين، ما أسفرت عن مقتل خمسة إرهابيين، فيما قتل جندي من رجال الجيش بنيران الإرهابيين.// انتهى //19:11ت م0062