عرعر 16 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 15 يوليو 2022 م واسوزع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف على الحجاج العراقيين المغادرين إلى بلادهم عبر منفذ جديدة عرعر.يأتي ذلك إنفاذا للتوجيه السامي الكريم، في إطار العناية العظيمة والاهتمام البالغ من القيادة الرشيدة في خدمة القرآن الكريم، واتساقاً مع رسالة المملكة وريادتها في العالم الإسلامي.// انتهى //19:21ت م0064