جدة 16 ذو الحجة 1443هـ الموافق 15 يوليو 2022م واسالتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، اليوم، فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.وقد رحب خادم الحرمين الشريفين، بفخامته والوفد المرافق له، في المملكة العربية السعودية.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.حضر اللقاء، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.كما حضره من الجانب الأمريكي، معالي وزير الخارجية انتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.// انتهى //19:31ت م0065