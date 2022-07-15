الحديدة 16 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 15 يوليو 2022 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي لمخيمات النازحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.وجرى خلال الفترة من 22 حتى 28 يونيو 2022م، ضخ 367.500 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، و367.500 لتر من المياه الصالحة للخزانات، وتنفيذ 28 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 23 عملية لصيانة قواعد الخزانات، استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.// انتهى //19:42ت م0066