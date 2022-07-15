سكاكا 16 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 15 يوليو 2022 م واسيواصلُ فرعُ وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف والمكاتب التابعة له حملاته الرقابية الميدانية لرصد مخالفات حفر الآبار العشوائية في المنطقة ومحافظاتها خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.وضَبَطَتْ فرقُ الرقابة والتفتيش حفرَ آبار مياه دون ترخيص، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المسؤولين عن معدات الحفر التي تعملُ دون تصريح، وأصحاب الآبار، وفقاً لنظام المياه.وتصلُ غرامة مخالفة حفر الآبار دون ترخيص إلى 25 ألف ريال تصدرُ بحق صاحب البئر، كما تصلُ غرامةُ مالك معدة الحفر إلى 50 ألف ريال،تطبيقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية،إضافة إلى ردم البئر المخالفة على حساب صاحبها.// انتهى //19:51ت م0067