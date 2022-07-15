القاهرة 16 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 15 يوليو 2022 م واسفاز منتخب كاب فيردي "الرأس الأخضر" لكرة اليد على نظيره الأنجولي 24-23 ضمن مباريات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد الـ 25 للرجال المقامة حاليا بالقاهرة .وبهذه النتيجة تأهل منتخب كاب فيردي إلى الدور نصف النهائي للبطولة، وأصبح ثالث المتأهلين من قارة أفريقيا إلى بطولة العالم التي ستقام العام المقبل في بولندا والسويد.// انتهى //21:05ت م0075