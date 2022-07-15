رياضي / فوز كاب فيردي على أنجولا لتتأهل لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد للرجال
الجمعة 1443/12/16 هـ الموافق 2022/07/15 م واس
القاهرة 16 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 15 يوليو 2022 م واس
فاز منتخب كاب فيردي "الرأس الأخضر" لكرة اليد على نظيره الأنجولي 24-23 ضمن مباريات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد الـ 25 للرجال المقامة حاليا بالقاهرة .
وبهذه النتيجة تأهل منتخب كاب فيردي إلى الدور نصف النهائي للبطولة، وأصبح ثالث المتأهلين من قارة أفريقيا إلى بطولة العالم التي ستقام العام المقبل في بولندا والسويد.
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21:05ت م
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