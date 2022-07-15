المدينة المنورة 16 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 15 يوليو 2022 م واسنفذت جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين خلال موسم حج هذا العام عددا من المشاريع والمبادرات، تمثلت في الاستقبال والترحيب بضيوف الرحمن والزوار القادمين للمدينة المنورة والمغادرين منها عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى جانب تقديم الهدايا النوعية لهم احتفاء بمقدمهم، عبر منظومة رائدة وفريق مضياف، حيث بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين تم استقبالهم وترحيبهم ( 88,950 ) حاجا.كما تم تقديم الوجبات الجافة والوجبات المطهية من خلال وجبات صحية معدة مسبقاً ومحفوظة بطريقة آمنة، وتقديم الضيافة في الأماكن المخصصة لذلك، حيث تمت ضيافة ورفادة ( 76,840) حاجا، بالإضافة لمياه الشرب الباردة ، وكذلك توزيع سقيا زمزم المبخرة عن طريق الجِرار ، التي تقدم للحجاج بحلة إبداعية تمثل التراث الأصيل لأهل طيبة الطيبة.ونفذت الجمعية زيارات ميدانية للمرضى الحجاج المنومين في المستشفيات، وذلك للاطمئنان عليهم والدعاء لهم بالشفاء العاجل وتقديم الهدايا.يُذكر أن إجمالي ما تم تقديمه من خدمات الدلالة والإرشاد من قبل الجمعية لـ ( 1,200 ) حاج، وعدد الوجبات التي تم توزيعها ( 23,500 ) وجبة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي الشريف خلال أيام العشر من ذي الحجة.// انتهى //22:04ت م0077