الرياض 16 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 15 يوليو 2022 م واستقدمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالشكر باسم قياداتها ومنسوبيها إلى كل الجهات التي ساندت الهلال الأحمر خلال مشاركته في موسم الحج لهذا العام 1443هـ، والتي حرصت على تقديم كافة أشكال الدعم لضمان وصول الخدمات الإسعافية إلى ضيوف الرحمن في الحرم المكي والمشاعر المقدسة.وأوضحت الهيئة أنها شاركت في موسم الحج بأكثر من 1288 من الكوادر الطبية والإسعافية من منسوبيها إضافة إلى أكثر من 1200 من المتطوعين، موزعين على 97 مركزا إسعافيا في الحرم المكي والمشاعر المقدسة ومجمع الإسناد والمراكز الموسمية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى 369 من آليات النقل الإسعافي، بينها 6 طائرات إخلاء، و192 سيارة إسعاف أساسية و128 سيارة استجابة متقدمة، و16 آلية استجابة نوعية و23 دراجة نارية و4 عربات غولف، كما وزعت عشرات من أجهزة الصدمات القلبية AED بالحرم المكي والمسجد النبوي والمشاعر.وأضافت أن هذا النجاح ما كان له أن يكتمل دون الدعم الكبير من لدن القيادة الرشيدة التي وجهت بتسخير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن وضمان سلامتهم، إضافة إلى التعاون الذي لاقته هيئة الهلال الأحمر من مختلف الجهات المشاركة في الموسم، وفي مقدمتها وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وعدد من الجهات الأخرى المدنية والأمنية، حيث أمدتها جميعا بكثير من أشكال الدعم لتسهيل أدائها لرسالتها في خدمة الحجاج.// انتهى //22:20ت م0080