مكة المكرمة 16 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 15 يوليو 2022 م واسعقمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال (11) روبوتا للتعقيم، مساحة (1089) كيلو مترا داخل المسجد الحرام، خلال الفترة من 1 إلى 15 ذو الحجة، خلال موسم حج هذا العام 1443هـ.ويقوم كل روبوت بتغطية مساحة (3) كيلو مترات كل ثمان ساعات، ويغطي الروبوت الواحد يومياً (9) كيلو مترات، ليصبح مجموع ما تغطيه الـ (11) روبوتا يوميًا (99) كيلو مترا.وبين مدير الإدارة العامة للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة في المسجد الحرام حسن السويهري بأنه بلغ استهلاك المعقمات لتعقيم كافة أنحاء المسجد الحرام في ( 15 ) يوما قرابة مليون لتر من المعقمات الصديقة للبيئة، من خلال (1300) معدة وأداة، و (750) موظفا وعاملا.وأوضح أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كثفت إجراءاتها الوقائية وفق خطة الرئاسة التشغيلية لموسم هذا العام، من خلال زيادة جولات التعقيم في المسجد الحرام ومواكبة الكثافة البشرية لضيوف الرحمن، مضيفا أن المواد المعقمة اختيرت بعناية فائقة للمسجد الحرام.وأشار إلى أن الإدارة عمدت على توزيع المعقمات داخل البيت العتيق حيث بلغ عدد المواقع (500) موقع لحماية ضيوف الرحمن وتهيئة جميع المواقع ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.// انتهى //22:35ت م0081