المدينة المنورة 16 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 15 يوليو 2022 م واسأكد رئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس بندر بن حمود العتيق استعداد القطاع لاستقبال ضيوف الرحمن حيث قامت إدارة القطاع الشمالي الغربي ممثلة بوحدة أعمال المدينة المنورة التأكد من الجاهزية الكاملة للخطة التشغيلية لمنظومة توزيع المياه للموسم الثاني لحج 1443هـ والاستعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بعد أداء فريضة الحج، وذلك بعمل صيانة دورية لكامل المعدات والآليات اللازمة في أعمال تشغيل وصيانة كامل مرافق منظومة توزيع المياه من شبكات وخزانات ومحطات ضخ ومحطات تنقية ومحطات التعبئة ، كما تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة الدورية للمحابس الرئيسية والطفايات الخاصة بالمسجد النبوي الشريف والمنطقة المركزية والمواقع الدينية، وتأمين جميع القطع المستهلكة والحرجة لمحطات الضخ ومحطات التنقية والمولدات الاحتياطية وأيضاَ عمل الصيانة الوقائية لمحطة المعالجة والتأكد من جاهزية المحطة لمعالجة (300) ألف متر مكعب متوقعة يومياً، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية محطة تنقية الحرم لإمداد دورات المياه الخاصة بالمسجد النبوي الشريف بكمية (5000 ) متر مكعب يوميا وفحص جاهزية آبار حقول المياه الاحتياطية لدعم توزيع المياه في حالات الطوارئ، كما تم تحقيق مؤشر استمرارية الضخ المستمر على مدار اليوم للمسجد النبوي الشريف والمنطقة المركزية والمواقع الدينية بمتوسط 620 ألف متر مكعب يوميا و لتأمين مخزون مياه كاف جاري رفع المخزون إلى (2,8) مليون (م3) .وقال المهندس العتيق إن هذه الجهود المكثفة المبذولة بواسطة إدارة القطاع الشمالي الغربي والعناصر البشرية التابعة له البالغ عددها (1400 ) عنصر بشري أثمرت في تنفيذ الخطة التشغيلية لموسم الحج، مبينا أن المختبر المركزي للمياه قام بجمع عينات مياه وتحليلها واختبارها بشكل يومي للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس، إلى جانب جاهزية (30) فرقة صيانة تعمل على مدار الساعة لإنجاز أعمال الصيانة الطارئة والعلاجية التي قد تحدث خلال الموسم.// انتهى //23:25ت م0084