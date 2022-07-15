جدة 16 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 15 يوليو 2022 م واسوصل دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق، إلى جدة، اليوم، للمشاركة في "قمة جدة للأمن والتنمية".وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.كما كان في الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي (الوزير المرافق)، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور عبدالستار الجنابي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.// انتهى //23:38ت م0086