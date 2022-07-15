اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع
الجمعة 1443/12/16 هـ الموافق 2022/07/15 م واس
نيويورك 16 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 15 يوليو 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 658.09 نقطة، بما يعادل 2.15%, ليغلق عند 31288.26 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 201.23 نقطة أو 1.79%, ليغلق عند 11452.42 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 72.78 نقطة أو 1.92%, ليغلق عند 3863.16 نقطة.
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