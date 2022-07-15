الرباط 16 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 15 يوليو 2022 م واساختتمت بمدينة الداخلة جنوب المغرب أعمال البرلمان الدولي للمجلس العالمي للتسامح والسلام في دورته العاشرة التي استضافها البرلمان المغربي على مدى ثلاثة أيام، بتأكيد أعضاء البرلمان أهمية الحلول السلمية المتفاوض بشأنها لمواجهة النزاعات القائمة والناشئة.وجدد الأعضاء في البيان الختامي لهذا اللقاء التزامهم بالمهمات النبيلة للبرلمان، مبرزين أهمية الدور الحاسم للحفاظ على التسامح والسلام وتعزيزهما في مواجهة التطورات العالمية المستجدة، مؤكدين ضرورة الأخذ في الاعتبار توسيع وتعزيز التحالفات البرلمانية العالمية لتلبية الاحتياجات الأساسية للبشرية.ودعا البيان إلى العمل على تحقيق أولويات الامن الغذائي، ودعم الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي مع الاعتماد على العلم والابتكار والسلوك المسؤول الذي يكمل المعارف التقليدية وثقافة الأغذية المحلية وأفضل الممارسات.وتم في الجلسة الختامية، انتخاب الزبيري محمد أحمد من جزر القمر رئيسا للبرلمان الدولي للسلم والتسامح خلفا للكولومبية مارغاريتا ماريا ريستريبو ارانغو للفترة 2022/2023، وتوقيع اتفاقيتين للتعاون بين المجلس العالمي للتسامح والسلام ومجلس النواب المغربي، وبين المجلس وبرلمان الأوروغواي.// انتهى //23:46ت م0089