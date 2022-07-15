جدة 16 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 15 يوليو 2022 م واسوقعت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق على هامش قمة جدة للأمن والتنمية التي تستضيفها المملكة، عقد الربط بين شبكة الربط الخليجي وشبكة كهرباء جنوب جمهورية العراق، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير النفط في جمهورية العراق الشقيقة إحسان عبد الجبار.ويأتي توقيع هذا العقد، ترجمةً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - حفظهم الله - انطلاقًا من حرصهم على تنمية العراق وازدهاره.ووقع العقد من جانب هيئة الربط الكهربائي الخليجي رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي الدكتور نايف العبادي، ومن جانب وزارة الكهرباء العراقية المهندس عادل كريم المخول بصلاحيات الوزير لإدارة وزارة الكهرباء.ويشمل العقد قيام هيئة الربط الكهربائي الخليجي بإنشاء خطوط ربط كهربائي من المحطة التابعة للهيئة بدولة الكويت إلى محطة الفاو الواقعة بجنوب جمهورية العراق، لإمداد جنوب العراق بنحو 500 ميجا واط من الطاقة من دول مجلس التعاون عن طريق شبكة الربط الكهربائي الخليجي، بما فيها خطوط الربط الكهربائي الجديدة التي سيتم إنشاؤها والتي سيستغرق العمل فيها قرابة 24 شهرًا، بقدرة نقل إجمالية تصل إلى 1800 ميجا واط.// انتهى //00:08ت م0002