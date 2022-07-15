القاهرة 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واستأهل منتخب مصر الأول لكرة اليد إلى نهائيات بطولة كأس العالم بعد صعوده إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية عقب فوزه على منتخب الجزائر بنتيجة (34 - 19) في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات ربع نهائي البطولة القارية المقامة حاليا في القاهرة.ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره التونسي في نصف نهائي بطولة أفريقيا غدا، بينما يلتقي منتخب الجزائر مع منتخب الكونغو الديمقراطية في مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.وأصبح المنتخب المصري هو رابع المتأهلين عن قارة أفريقيا إلى بطولة العالم لكرة اليد 2023 المقرر إقامتها في بولندا والسويد، بعد منتخبات المغرب وتونس والرأس الأخضر، وسيتبقى بطاقة وحيدة يحصل عليها الفريق صاحب المركز الخامس لكي يكون خامس المتأهلين إلى مونديال اليد 2023.// انتهى //00:12ت م0003