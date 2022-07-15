رياضي / أخضر السلة الشاب يخسر من الإمارات في البطولة العربية
السبت 1443/12/17 هـ الموافق 2022/07/16 م واس
الرياض 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واس
خسر المنتخب السعودي للشباب من نظيره الإماراتي 72-59 اليوم في ثاني مبارياته بالبطولة العربية للشباب الـ 19 في العاصمة المصرية القاهرة.
وشهدت الفترة الأولى تقدم المنتخب السعودي 19-14، وكذلك الفترة الثانية، وتحول مسار اللقاء في الفترة الثالثة التي شهدت أفضلية للمنتخب الإماراتي التي تواصلت في الفترة الرابعة لينهي اللقاء بالفوز بنتيجة 72 -59 .
وسيلعب المنتخب السعودي للشباب آخر مبارياته أمام قطر عند الساعة 4 مساء اليوم السبت بتوقيت المملكة .
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