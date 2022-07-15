الرياض 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واسخسر المنتخب السعودي للشباب من نظيره الإماراتي 72-59 اليوم في ثاني مبارياته بالبطولة العربية للشباب الـ 19 في العاصمة المصرية القاهرة.وشهدت الفترة الأولى تقدم المنتخب السعودي 19-14، وكذلك الفترة الثانية، وتحول مسار اللقاء في الفترة الثالثة التي شهدت أفضلية للمنتخب الإماراتي التي تواصلت في الفترة الرابعة لينهي اللقاء بالفوز بنتيجة 72 -59 .وسيلعب المنتخب السعودي للشباب آخر مبارياته أمام قطر عند الساعة 4 مساء اليوم السبت بتوقيت المملكة .// انتهى //00:15ت م0004