تونس 17 ذو الحجة 1443هـ الموافق 16 يوليو 2022م واسأجرى الرئيس التونسي قيس سعيٌد اليوم اتصالا هاتفيًا بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة عودة العبور العادي للأشخاص عبر الحدود البرية بين البلدين إثر القرار الذي تم اتخاذه بمناسبة الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس التونسي إلى الجزائر.وكانت هذه المكالمة فرصة جديدة للتأكيد على متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والعزم المشترك للمزيد من تطويرها.// انتهى //00:17ت م0005