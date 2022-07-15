طرابلس 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واسأعلنت المؤسسة الليبية للنفط اليوم رفع القوة القاهرة وإنهاء شامل للإغلاق في جميع حقول وموانئ النفط الليبية.وقالت المؤسسة في بيان إنها أصدرت تعليمات لبدء ترتيبات الإنتاج، مع مراعاة معايير الأمن والسلامة العامة والسلامة التشغيلية، معربة عن تقديرها للجهود التي تبذلها جميع الأطراف المحلية والدولية، مؤكدة تعهدها بالالتزام بالمعايير المهنية وغير السياسية وأنها ستواصل أداء مهامها بنزاهة.// انتهى //00:29ت م0007