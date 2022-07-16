المدينة المنورة 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها ارتفاعا في الامواج وتدنيًا في مدى الرؤية ، على محافظة ينبع ومركز الرايس.وبيّن المركز أن الحالة تبدا الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.// انتهى //07:15ت م0016