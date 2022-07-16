إسلام آباد 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم مساعي الحكومة للسيطرة على التضخم والغلاء المعيشي الذي تواجهه باكستان، من خلال تقديم حوافز اقتصادية لمختلف القطاعات، وسط توقعات استمرار موجة التضخم خلال السنة الحالية.واهتمت بزيارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن إلى المملكة العربية السعودية، وتأكيد الرياض وواشنطن في بيان مشترك على أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية.وأخبرت عن تكثيف الجيش وقوات الأمن الباكستانية عمليات ملاحقة عناصر منظمة "جيش تحرير بلوشستان" المحظورة، بعد تبني المنظمة مسئولية اختطاف ضابط من الجيش الباكستاني وقتله في إقليم بلوشستان.وتناولت صحف السبت أنباء تطورات الوضع الأمني في أفغانستان المجاورة، وتنصيب رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسينغه رئيساً مؤقتاً للبلاد بعد قبول استقالة غوتابايا راجاباكسا، وقلق بعض الدول الآسيوية من انتشار عدوى الكوليرا.// انتهى //07:16ت م0017