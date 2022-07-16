القاهرة 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مع فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وتم خلالها استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.وأشارت إلى تأكيد وزيرة التخطيط المصرية الدكتورة هالة السعيد، أن الحكومة تخطط لبناء اقتصاد مرن قادر على التعامل مع الصدمات والعمل على سد الفجوات التنموية بين المحافظات، والسعي المستمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.ونشرت صحف السبت إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده ستقدم مساعدات إضافية للفلسطينيين تبلغ ٢٠٠ مليون دولار من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لمواصلة العمل وتقديم يد العون للفئات الضعيفة خاصة الأطفال.وتطرقت إلى إعلان منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن نحو ٢٥ مليون طفل حول العالم لم يحصلوا على اللقاحات الدورية المضادة للأمراض الأخرى خلال العام الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا.وسلطت صحف القاهرة في متفرقات أخرى الضوء على مواصلة الحرائق التهام الغابات والأراضي في عدد من الدول الأوروبية وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.// انتهى //09:59ت م0019