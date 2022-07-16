تونس 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، إعادة تونس والجزائر، فتح حدودهما البرية، وذلك تفعيلاً للقرار الذي تم الإعلان عنه يوم 5 يوليو الجاري خلال الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى الجزائر.وأشارت الصحف إلى تمكن قوات خفر السواحل التونسية من إحباط 8 رحلات لهجرة غير شرعية من السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية أوقفت في هذه العمليات المنفصلة 175 مهاجراً غير شرعي.وكتبت في الشأن المغاربي عن فحوى اللقاء الذي جمع بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ووزير الدفاع الإيطالي لورنزو جويريني، لمناقشة الشأن الليبي وسٌبل إخراج البلاد من أزمتها السياسية المتواصلة.وتناولت مواصلة السلطات المغربية جهودها لإخماد حريق غابات أتى على ( 90 ) هكتاراً من الغابات بإقليم تطوان.و أخبرت صحف تونس عن زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إقليم شينجيانغ في شمال غربي البلاد، في سابقة منذ عام 2014 في هذه المنطقة التي تسكنها جماعات مسلمة.// انتهى //10:22ت م0020