الرباط 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واسسلطت الصحف المغربية الصادرة اليوم، الضوء على حرائق الغابات العنيفة التي تجتاح عدة مناطق شمال المغرب، والتي خلفت خسائر كبيرة في الغطاء الغابوي والممتلكات.وتناقلت الإعلان عن فتح المركز الحدودي (ألنبي/ الملك حسين )، الذي يربط الضفة الغربية بالأردن بشكل دائم وبدون انقطاع، وذلك بفضل وساطة قامت بها المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.وتطرقت صحف السبت إلى الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة العربية السعودية، في إطار جولته بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.وأخبرت عن فوز وزير المالية البريطاني السابق ريتشي سوناك بالجولة الثانية من الاقتراع على خلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون، فيما حصلت وزيرة الدفاع السابقة، بيني موردانت، على المركز الثاني.واهتمت صحف المغرب بتراجع أسعار النفط إلى ما دون 95 دولاراً للبرميل، وبتسجيل الدولار الأمريكي ارتفاعاً متواصلاً ليصل إلى مستويات لم يبلغها منذ 24 عاماً.// انتهى //10:31ت م0021