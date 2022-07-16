الطائف 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واستواصلت، مساء أمس بميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية، منافسات موسم سباقات الطائف للموسم الصيفي للعام الحالي بإقامة مجريات الحفل الحادي عشر من الأسبوع الرابع في جدول السباقات لموسم 2022م.وشهدت أرضية المضمار إقامة ثمانية أشواط متنوعة الفئات والدرجات لمختلف الأعمار للخيل العربية الأصيلة وخيل الثروبيرد، وكان التميز حاضرًا في أشواط فئة السنتين تحديدًا في الشوط الثالث حيث تمكنت الفرس وَحَش المحمدية ابنة نوبل ميشن المملوكة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز من الفوز بالشوط وتحقيق توقيت زمني قياسي جديد لمسافة 1400م إذ سجلت زمنًا قدره 1:32:40 وقادها للفوز الخيال المتمرن فواز وناس وأشرف على تدريبها المدرب بدن بن علي السبيعي .وفي الشوط الخامس المخصص للخيل العربية الأصيلة لفئة الأفراس استطاعت الفرس مدهشة ابنة اي اف البحر للمالك خالد سعيد عبدالله السيد بقيادة الخيال المحترف أحمد الأزهري وإشراف المدرب سالم الرويس تحقيق الفوز بالسباق الذي كانت مسافته 1400م .وحظيت السباقات بحضور جماهيري من أهالي المنطقة، والمصطافين، وعشاق سباقات الخيل الذين استمتعوا بالفعاليات والمناطق التي تم إنشاؤها وتهيئتها للجماهير، ويأتى ذلك وسط نقلة نوعية مميزة على صعيد الاهتمام بتكثيف جانب الشراكة المجتمعية بفعالية أكبر، في الوقت الذي تشهد فيه الفعاليات والأشواط حماسًا عاليًا، متسمة بالندية و الأداء العالي.وعلى الصعيد ذاته تتواصل السباقات اليوم من خلال شوطين رئيسيين، هما جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية، وكأس جامعة الملك عبدالعزيز، بمشاركة نخبة من أبرز الجياد الطامعة لتحقيق الفوز بالسباقات.// انتهى //10:33ت م0022