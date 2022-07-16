جدة 17 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 16 يوليو 2022 م واسبدأ أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في "قمة جدة للأمن والتنمية" التوافد إلى مدينة جدة اليوم.فقد وصل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية .وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.كما كان في استقباله معالي وزير الدولة عضور مجلس الوزراء محمد آل الشيخ ( الوزير المرافق )، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي .ويضم الوفد الرسمي المصري معالي وزير الخارجية سامح حسن شكري ، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس مصطفى كامل محمد ، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد محمد علي محمد سيد أحمد ، وسفير جمهورية مصر العربية في المملكة أحمد فاروق محمد توفيق ، والمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام عصام راضي عبدالحميد راضي ، واللواء نزيه محمد مصطفى عميرة مكتب السيد رئيس الجمهورية ، و سكرتير الرئيس العميد تامر عصام الدين فتحي إبراهيم فتحي أحمد ، وأمين رئاسة الجمهورية محمد يحيى جاد سعيد.// يتبع //10:41ت م0024